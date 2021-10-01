Türkiye raylı sistemde dışa bağımlılığı bitirdi

Dünyada sadece üç firma tarafından üretilebilen Nikel Kadmiyum Raylı Sistem Batarya Sistemi Türk mühendislerin azmi ve başarısıyla Türkiye'de üretildi. Kayseri'deki ASPİLSAN tesislerinde üretilerek yerli malı belgesi alan sistemle birlikte yerli raylı sistem araçlarında artık yerli malı akü sistemi kullanılacak.

RAYLI SİSTEMDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTTİ

Nikel Kadmiyum Raylı Sistem Batarya Sistemi'ni yerli milli kaynaklarla ürettiklerini belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Nikel Kadmiyum Raylı Sistem Batarya Sistemi için yerli malı belgesi aldıklarını söyledi. Üretilen batarya sistemi ile Türkiye'nin raylı sistem araçlarının akü sistemlerindeki yurtdışına olan bağımlılığının sona erdiğini ifade eden Özsoy; "Ülkemizde sadece ASPİLSAN'da, dünyada ise üç firma tarafından üretilebilen Nikel Kadmiyum raylı sistem batarya sistemimiz 23 Eylül itibarıyla yerli malı belgesi aldı. Ülkemizde olmayan ve tamamen ithal ikamesi niteliğindeki bir teknolojinin geliştirilmesi ve ürün haline getirilmesinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

RAYLI SİSTEMLERİMİZ FARK YARATIYOR

ASPİLSAN batarya sisteminin hali hazırda Kayseri Ulaşım, SAMULAŞ (Samsun Ulaşım A.Ş.), Adana Metro ve İstanbul Metro A.Ş.'ye ait tramvay ve metro araçlarında kullanıldığını belirten ASPİLSAN Enerji Havacılık, Deniz ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan ise; "Ülkemizin ilk Milli Elektrikli Lokomotif projesi olan E5000'nin batarya sistemi de firmamızca tasarlanmış, üretimi tamamlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, ASELSAN Projeleri, Bozankaya Gebze–Darıca metro ve Gaziantep-Gaziray Banliyö projeleri için de ASPİLSAN üretimi yerli batarya sistemlerinin kullanılması için tasarım çalışmaları tamamlandı." diye konuştu.