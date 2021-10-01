Yapay Zeka girişimlerine kitlesel fonlama desteği

DÜNYA çapında iyi niyet temsilcisi olmak ve toplumsal katma değer üretmek amacıyla 1982 yılından bu yana iş insanlarını bir araya getiren Ataköy Rotary Kulübü
tarafından ikinci kez organize edilen Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması
başladı. Uluslararası Rotary
'nin Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk Türk Rotaryeni olan Örsçelik Balkan
'ın profesyonel hayatı boyunca bilim ve inovasyonu öne çıkaran ruhunu yaşatmak üzere yola çıkan yarışma bu yıl Türkiye'nin Yatırım ve Fonlama Merkezi fonbulucu iş birliğiyle düzenleniyor. Yarışma ile Uluslararası Rotary'nin 7 odak noktası olan 'Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü', 'Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi', 'Temiz Su ve Hijyen', 'Anne ve Çocuk Sağlığı
', 'Temel Eğitim ve Okuryazarlık', 'Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma' ve 'Çevre' konularına yapay zekâ kullanarak yenilikçi ve teknolojik çözümler getiren projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye'nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu işbirliğiyle gerçekleştirilen Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması başvuruları başladı.