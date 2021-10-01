ZMD: Sadece şirketlere değil alt ve orta gelir grubuna destek verin

TÜRKİYE
'DEKİ gıda dışı organize perakende sektörünü temsil eden Zincir Mağazalar Derneği
(ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, pandemi nedeniyle şirketlerle birlikte maaşlı çalışan vatandaşların da zor duruma düştüğünü belirterek, "Bu dönemde şirketlere destekler sağlanmaya çalışıldı ancak özellikle maaşlı çalışan alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın alım gücü düştü. Onlara da destekler verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Enflasyona karşı çalışanlarını korumaya aldıklarını anlatan Tınastepe, "Eskiden ara zam dediğimiz zamlar yapılırdı. Birçok firmamız bu dönemde yüzde 20-25 ücret artışlarını yaptılar. Bunu yapacak güçte olmayan firmalarımız da yol-yemek ücretlerini artırdılar" diye konuştu. Pandemi öncesine göre maliyet artışı kaynaklı birçok ürün kaleminde fiyat artışı yaşandığını anlatan Tınastepe, "Girdi, enerji, navlun maliyetleri arttıkça, yeni vergiler geldikçe ve enflasyon devam ettikçe ürün fiyatlarında artışlar devam edecek" dedi. Sektörün 2021
yılı verilerine de değinen Tınastepe, şunları ifade etti: "2021'de 2019'a göre, ilk yarı yılda enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 25 geriledik. Aynı dönemde mağaza sayılarımız yüzde 5 arttı. Yatırımlarımız sürüyor ancak cirolarımızın toparlanması için önümüzde yol var."