BiP’e ‘Durum’ özelliği geldi

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli iletişim platformu BiP'e her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yeni özellik sayesinde BiP kullanıcıları 'Durum' menüsüne geldiklerinde ister anlık isterlerse de telefon galerilerinden seçecekleri bir video ya da fotoğrafı paylaşabiliyor ve ayrıca 'durum'larını görüntüleyen kişileri de görebiliyor. Turkcell
Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda geliştirmelerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.