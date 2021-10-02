Çiftçiye 773 milyon liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, iklim değişikliğinin ve Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması çalıştıklarını belirterek, çiftçilere ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi. Destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ödemeler bugün (dün) hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteğinden (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçi, 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak. Hayvan hastalıkları tazminatından 1.462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1.378 çiftçi 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Hububat ve baklagil için 1.243 çiftçi 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira alacak."