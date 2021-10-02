Elektriğe zam yok

Enerji
Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), elektrik satış fiyatına zam yapıldığına ilişkin haberlerini yalanladı. Bütün değişikliklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirten EPDK, manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini istedi. EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete'de de yayımlanmaktadır" denildi.
SANAYİ GAZ FİYATI YÜZDE 15 ATTI
Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ
) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, doğalgazda konut fiyatındaki satış fiyatı sabit tutulurken sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1.000 metreküp doğal gaz için 1.488 lira olarak belirlendi. Sanayi aboneleri içinse 1.000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira oldu.