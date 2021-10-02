İhracatta çifte rekor

Eylül ayı ihracat rakamlarında çifte rekor kırıldı. Aylık ihracat geçen yıla göre yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat ise yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.9 olarak gerçekleşti.
DEVLER LİGİNE DOĞRU
Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık" dedi. Son 12 aylık ihracatın da 212.2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdığını anlatan Muş, "Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır" diye konuştu. Bakanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Muş, ihracatın, ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çekti. En gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 ülkelerinin 2020'de küresel gelirden elde ettiği yüzde 46'lık payın, 2040'da yüzde 36'ya düşeceğinin öngörüldüğünü anlatan Muş, "Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 7 Gelişmekte Olan Ülkeden oluşan E7'nin payının ise yüzde 38'e yükselmesi beklenmektedir. Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, ülkemizin ekonomik performansındaki bu olumlu ivmenin ve devler ligine doğru ilerleyişinin süreceğini işaret ediyor" dedi.
İHRACATÇIYA FON
İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıcı adımlar attıklarını söyleyen Muş, "Cumhurbaşkanı'mızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fon ile tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkânını sunacağız" dedi.
FAHİŞ FİYAT DENETİMİ
10 Toptancı Hali, 5 zincir market ve otomotivde yapılan denetimleri anlatan Muş, "Denetimleri 'Polisiye tedbirlerle fiyatları düşürmeye çalışıyorlar' şeklinde lanse etmeye çalışan art niyetli çevreler var. Bugüne kadar 'Neden denetleme yapılmıyor?' diyen bazı muhaliflerin, bugün 'Niçin denetleniyor?' yaygarası koparmasının bizim açımızdan hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Zira bu çevrelerin derdi, vatandaşımızın aşı, ekmeği ve refahı değil; kendilerinin siyasi rant elde etme çabasıdır" dedi.
ÇELİK SEKTÖRÜ İLK KEZ ZİRVEDE
TİM Başkanı İsmail Gülle
ise, eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 23 sektörün ihracatını artırdığını, 2.6 milyar dolarlık ihracatla çelik sektörünün sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldığını açıkladı. Gülle, "İhracat ailesi 170 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi; aralarında ABD, İspanya, Belçika, Kolombiya ve Şili'nin de bulunduğu, 27 ülkede, aylık ihracat rekoru kırıldı. 66 il ihracatını yükseltirken 16 il tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay 1558 firma, ilk kez ihracat yaptı. 180 ülkeye toplam 6.1 milyar TL tutarında TL ile ihracat yapıldı" dedi.