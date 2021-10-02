Giriş Tarihi: 2.10.2021

İhracatta çifte rekor

İhracat eylülde yeni bir rekor daha kırdı. Aylık ihracat ilk kez 20 milyar doları geçti. 12 aylık ihracat ise OVP hedefinin üzerine çıkarak 212.2 milyar dolar olarak gerçekleşti