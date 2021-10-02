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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Sürdürülebilirlik’te yeni dönem başladı

Sürdürülebilirlik’te yeni dönem başladı
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yer aldığı bir endeks olan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni dönem başladı. Endekste yer alacak şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa gerçekleştirilen sürdürülebilirlik değerlemesi bu yeni dönemde sürekli hale geliyor. Yeni dönemde şirketler sürdürülebilirlik alanındaki verilerini yıl boyunca güncelleyebilecek, şirketlerin sürdürülebilirlik notları revize edilecek. Kriterleri sağlayanlar takip eden ilk çeyrek başından itibaren endeks kapsamına alınacak.
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Sürdürülebilirlik’te yeni dönem başladı
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