THY’den Amerika’ya dev çıkarma

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını havacılık sektörünü de derinden etkiledi. 2021'i toparlanma yılı ilan eden sektör, pandeminin izlerini taşıyor. Avrupa ülkeleri de hâlâ sınırlarını koruyor. Havayolu şirketleri ise çoğunlukla verilen desteklerle ayakta duruyor. Dünya çapında hâlâ 10 bine yakın uçağın yerde beklediği tahmin edilirken, Türk Hava Yolları
ise eylül ayında günlük 1.200 uçuşa çıkarak Avrupa'nın en çok uçan ikinci havayolu olmayı başardı. Pandemide Avrupa ülkelerine uçuşlar sınırlanırken, Amerika
ise Türkiye'den yolcuların en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline geldi.
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları da bu dönemde Amerika atağına başladı. Dünya havacılık tarihinin en parlak yıllarından biri sayılan 2019'da Amerika Kıtası'na haftada 102 sefer yapan şirket, bu dönemde haftalık uçuş sayısını 139'a çıkardı. Şirket geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasındaki uçuş noktalarına Teksas
eyaletinin 3'üncü büyük şehri olan Dallas
'ı da ekleyerek, kıtadaki destinasyon sayısını 22'ye, dünya çapındaki toplam rota sayısını ise 327'ye çıkardı.
Dallas'taki Fort Worth Havalimanı'nda ilk uçuş için düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Satış Başkanı Kerem Sarp, Pazarlama Başkan vekili Ali Arif Gezmişoğlu ve havalimanı yetkilileri katıldı.
MIAMI REVAÇTA
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağustos ayında Amerika uçuşlarında doluluk oranının yüzde 80'e çıktığını ifade etti. Türk Hava Yolları'nın 2021 yılında Amerika'da uçuş frekansını artırdığı şehirlerin başında Chicago
'nun geldiğini aktaran Üstün, "2019'da şehre haftada 7 uçuş yapılıyordu. Bu yıl haftalık sefer sayısı 12'ye çıktı. San Francisco
, Los Angeles
ve Miami
uçuş sayısının arttığı diğer şehirler olarak dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.
YENİ ROTA DENVER VE SEATTLE
Yahya Üstün pandeminin en yoğun döneminde bile çok az ara verilerek yapılan Amerika uçuşlarına THY'nin yeni hatlarla yoğunlaşmaya devam edeceğini söyledi. Üstün, Amerika kıtasında yeni uçuş noktalarını Denver ve Seattle olarak belirlediklerini ifade etti.
DALLAS AMERİKA'DAKİ 11. UÇUŞ NOKTASI
Yakın zamanda açtığı Newark destinasyonunu ardından Dallas ile ABD'deki 11'inci destinasyonunu faaliyete geçiren THY'nin Houston'un ardından Dallas ile Texas'taki ikinci bir önemli noktaya operasyonlarının başlamış olduğunun altını çizen Üstün, şunları söyledi: "Silikon Tepeleri ile Silikon Vadisi'nin alternatifi haline gelen Austin ile beraber çekici yatırım olanakları ile teknoloji alanında son yıllarda güçlü bir alternatif haline gelen Texas eyaleti havacılık ve uzay sektöründe de Lockheed Martin, SpaceX ve Blue Origin gibi devlerin tesisleri yanında NASA'nın Görev Kontrol Merkezi'ni barındıran ünlü Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Dallas şehir limitleri içinde 9 adet Fortune 500 şirketini barındırırken Dallas- Fort Worth bölgesinde ise bu sayı 22'ye yükseliyor. Dallas, 41 adet üniversite ve yüksekokula ev sahipliği yapıyor."
MASKE TAKMAYANA 3 BİN DOLAR CEZA VAR
Pandemi sürecinde Amerika yolcularının dikkat etmesi gereken konuların başında maske kuralı geliyor. Amerikan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), uçak, tren, gemi, otobüs yolculuklarında maske takmayanlar için oldukça ağır para cezaları belirlemiş. Buna göre maske takmayan yolcu ilk seferinde 500-1.000 (4.5- 9 bin TL) dolar para cezasına çarptırılıyor. Aynı yolcu ikinci kez maske takmadan yakalandığında ise 3 bin dolara kadar ceza alabiliyor.