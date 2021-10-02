Uludağ Elektrik İngiliz fona satıldı

Limak Yatırım, Uludağ Elektrik
Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.'nin (Uludağ Elektrik Şirketleri) tek hissedarı Uluğ Enerji'nin İngiliz Yatırım Fonu Actis'e devri için hisse satış sözleşmesi imzaladı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Yaklaşık bir yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan anlaşma, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi" diye konuştu.