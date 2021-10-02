Vadeli Doğalgaz Piyasası başladı

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, EPİAŞ bünyesinde işleme açılan vadeli doğalgaz piyasasında güçlü bir gösterge fiyatın oluşacağına inandıklarını belirterek, "Bölgemizin en büyük doğal gaz tüketicisi ülkesiyiz ve çevre ülkelerle de farklı boru hatları bağlantılarımız olduğu için oluşacak bu piyasa bizi bölgesel ticaret merkezi olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" dedi.
Spot doğalgaz piyasasında oluşan günlük referans fiyatın sektör tarafından takip edilen önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Dönmez, EPİAŞ'ta gün öncesi ve gün içi piyasaları, dengeleme güç piyasası, vadeli elektrik piyasası, organize toptan doğal gaz piyasası ve YEK-G gibi enstrümanlarla elektrik ve doğal gazda ürün ve sürelerin artırıldığını, böylece önemli bir piyasa hacmi ve derinlik oluşturulduğunu vurguladı.
Enerji Bakanı Dönmez, vadeli gaz piyasasında katılımcıların aylık, çeyreklik ve yıllık işlem yapabileceğini belirtti.