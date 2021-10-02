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Giriş Tarihi: 2.10.2021

ZMD: Vatandaşa da destek verilsin

ZMD: Vatandaşa da destek verilsin
Gıda dışı organize perakende sektörünü temsil eden Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, pandemi nedeniyle şirketlerle birlikte maaşlı çalışan vatandaşların da zor duruma düştüğünü belirterek, "Şirketlere destekler sağlandı ancak maaşlı çalışan alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların alım gücü düştü. Onlara da destekler verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ürünlerdeki fiyat artışının maliyet artışından kaynaklandığını anlatan Tınastepe, "Girdi, enerji, navlun maliyetleri arttıkça ürün fiyatlarında artışlar devam edecek" diye konuştu.
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ZMD: Vatandaşa da destek verilsin
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