Bakan Yanık: Devlet korumasında yetişen çocuklarımızla gurur duyuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yanık, Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan koruma ve bakım altındaki çocukların, fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinin sağlanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sanata veya spora yönlendirildiğini belirten Yanık, spor branşlarının tanıtılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile iş birliğiyle toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.

Yanık, çocukların bu etkinliklere katılımlarının teşvik edildiğini ifade ederek, ayrıca kuruluşlarda yetişmiş başarılı kişilerin de model gösterilerek çocukların onları örnek almalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Bakanlığın bünyesinde lisansı bulunan çocukların katılımıyla turnuvalar ve etkinlikler düzenlediklerini, böylece çocukların hem sportmence rekabet etmesine hem de sosyalleşmelerine ortam sağladıklarını belirterek, liseye geçişte ise çocuklara rehberlik yapılarak sanata ilgisi ve yeteneği olanların güzel sanatlar liselerine, spora ilgisi ve yeteneği olanların ise spor liselerine yönlendirildiğine işaret etti.

Yanık, "Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Kuruluşlarımızda yetişen çocuklarımızdan 14'ü milli sporcu olmak üzere 2 bin 394'ü lisanslı spor yapıyor. Çocuklarımızın 2 bin 293'ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet korumasında yetişen çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarına da önem verdiklerini vurgulayan Yanık, müzik, edebiyat, kompozisyon, resim, robotik kodlama, sinema, tezhip, tiyatro, yazarlık, ahşap boyama, aşçılık, bale, boncuk pano yapımı, dans, drama, ebru sanatı, edebiyat, el işi filografi, fotoğrafçılık, keçe çalışması, mozaik yapımı gibi alanlarda faaliyetler düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Yanık, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan çocuklar ve çocukların yarışmalara nasıl hazırlandıklarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, devlet korumasında yetişen çocuklardan Aleyna Yaslı, uluslararası wushu kung fu şampiyonalarında Sanda, Taolu ve Tai Chi müsabakalarında birincilikler kazandı.

Dilek Gök, Muay Thai'de Avrupa birinciliği, Ayşegül Tübek wushu sanda dalında Balkan üçüncülüğü elde etti.

Ahmet Mıntaz, özel sporcu yüzme yarışmalarında serbest, sırtüstü ve kelebek stillerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Ejder Teker, muay thai ve kick boks branşlarında 2016'dan bu yana ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı ve ulusal turnuvalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde etti.

Mukadder Batır, 2014'te İspanya'nın Bilbao şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü, 2016'da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası Slovenya Maribor'da Avrupa ikincisi, 2017'de Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

Fatih Başköy, güreşte 2011'den bu yana katıldığı, yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye, Avrupa ve dünya müsabakalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Emrah Aydın ise, halterde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci, ikinci ve üçüncülük unvanlarının sahibi oldu.

ÖZEL BESLENME PROGRAMLARI UYGULANIYOR

Profesyonel spor yapan çocuklar, antrenörlerin sorumluluğunda çalışmalarını yürütüyor ve sporcu çocuklara özel beslenme programları uygulanıyor.

Özellikle önemli turnuvalar öncesinde çocukların ihtiyaç duyduğu psikolojik destek, ilgili ekipler tarafından sağlanıyor. Sporcu çocukların öğrenim gördüğü okuldaki idareci ve öğretmenlerden kaldıkları kuruluştaki personele kadar herkesin bu desteğin parçası olması için çaba gösteriliyor.