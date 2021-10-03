Başkan Erdoğan’ın sözünü hatırlatarak Twitter’dan açıkladı: Tarihi bir adım attık





Bakan Kurum, "Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz. Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, estetik ve silüeti bozan yapılara mani olacak örnek bir proje olacaktır. Son dönemde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi, bilhassa tersine göçü hızlandırması ve istihdamı artırması açısından 3 projemizi öne çıkarıyoruz. Yöresel dokuya uygun, o yörenin kendi yerel malzemeleri ile inşa ettiğimiz 10 bini aşkın ekolojik köy evlerimizle hem köy yaşamını destekliyoruz hem de tersine göçü hızlandırıyoruz. Şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, kullanımı zorlaşmış olan tarihi kent merkezlerimizi yeniliyoruz. Üçüncüsü ise şehrin içinde kalmış yüzlerce sanayi alanımızı şehrin dışında belirlediğimiz daha geniş, temiz, sağlıklı alanlara taşıyarak bu alanların tasarrufunu da yine şehrin kullanımına vermiş oluyoruz. Bu sayede yüz bine yakın insanımıza iş imkanı sağlarken, yüzbinlerce aracında şehrin merkezilerinde oluşturduğu trafik yoğunluğunu engelliyoruz" dedi.