Bu yıl lüfer bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında balık bolluğu görülmeye başladı. Karaköy balıkçılar çarşısında hamsi ve istavritin kilosu 35 - 40 liradan, palamutun tanesini ise 40-50 liradan satılıyor. Balıkçılar lüferde bolluk olduğunu söylerken tanesi 35-ile 50'TL arasında satılırken fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Karaköy Balıkçı esnafı Mustafa Sancaktaroğlu, tezgahlarda her çeşit balığın bulunduğunu söyleyerek, "Hamsi fiyatları 30 ile 35 lira arasında seyrediyor. Ocak ayına kadar hamsi çıkar. 25 TL'den aşağı düşmez. Sular hala sıcak olduğu için fazla çıkmıyor. Sular soğumaya başlarsa hamsi bollaşır. Şu anda daha çok lüfer balığı gelmeye başladı. Palamut ise biraz kısıtlı geliyor diyebiliriz. Balığa talep çok fazla, vatandaşın genel olarak palamut, istavrit ve hamsiye talebi oluyor. Lüfer bol olduğu zaman diğer küçük balıklar az oluyor. Çünkü lüfer küçük balık öğütücüsüdür. Lüfer balığı Aralık ayına kadar çıkar ve fiyatı 20 TL'ye kadar düşer." ifadelerini kullandı.