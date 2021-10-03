Havaların soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı; fiyatlar katlandı

Kentte geleneksel yöntemlerle hazırlanan biber, kekik, nane, sumak, nar ekşisi, salça, zencefil, tarçın gibi ürünlere ilgi, koronavirüs döneminde arttı. Doğal ürünlerin satıldığı tarihi Almacı Pazarı esnafı, salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin doğal ürünlere yönelmesiyle satışlarının artmasından memnun olduğunu ifade etti.



Sonbaharla birlikte satışların arttığını anlatan esnaf, Covid-19 salgını ve mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyenlerin, vücut direncini yükselterek bağışıklığı arttıran ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter ve tarçına ilgi gösterdiğini belirtti. Taleple fiyatların arttığını anlatan esnaf Sedat Akbayram, "Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kış öncesinde vatandaşlar yoğun olarak ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter, tarçın taleplerinde bulunuyorlar. Covid-19 salgın döneminde ise özellikle zerdeçalı çok satıyoruz. Vücudun bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Yine zencefil de çok fazla talep gören ürünler arasında. Bunun yanında özellikle özel karışımlarımız yoğun talep görüyor. Yaptığımız özel karışım bitkileri sütle karıştırıp içmelerini tavsiye ediyoruz. Kış ayı öncesinde önemli bir bağışıklık gücü kazandırıyor" diye konuştu.



Akbayram, bitkilere talebin artmasıyla fiyatlarda da yükselme yaşandığını ve bazı ürünlerde artışın yüzde 200 seviyelerine yükseldiğini dile getirerek, "Taleple birlikte bitki fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. Daha önce ıhlamurun kilosunu 100 liradan satıyorduk ama şu anda 250-300 liraya yükseldi. Yapraklı ıhlamur 50 liraydı şu anda kilogram fiyatı 200 lirayı buldu. Zencefilin kilosu 30 liradan 70 liraya yükseldi. Fiyatların böyle artmasında döviz fiyatlarının artışı büyük etken oldu" dedi.



'DAHA DA ARTACAK'



Havaların soğumasıyla taleplerin daha da artacağını ve vatandaşlardan yoğun talep gördüklerini vurgulayan aktar İlhan Arslanyürek ise şunları söyledi:



"Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte özellikle bitki çaylarına yoğun ilgi oldu. Şu anda en çok talep gören bitkiler ıhlamur, tarçın, hatmi çiçeği ve zencefil oluyor. Bu bitkilerin yoğun olarak bağışıklık gücünü arttırma özelliği bulunuyor. Şu an için satışlarımız iyi ama soğuk havaların etkili olmaya başlamasıyla artış olacağını öngörüyoruz."