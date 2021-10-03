İngiltere’de görülmemiş olay! Asker pompaya geçiyor

İNGİLTERE'DE ASKER POMPAYA GEÇİYOR

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için 'geçici' destek sağlayacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.