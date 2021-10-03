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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Rekabet: Türk Telekom konumunu kötüye kullanmıyor

Rekabet: Türk Telekom konumunu kötüye kullanmıyor
TÜRK Telekom'un toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna ve bu durumu kötüye kullanmadığına karar verildi. Rekabet Kurumu, Türk Telekom'un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellediğine ilişkin iddialarla ilgili soruşturmasını tamamladı. Türk Telekom'un 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmadığına oyçokluğuyla karar verildi. ANKARA
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Rekabet: Türk Telekom konumunu kötüye kullanmıyor
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