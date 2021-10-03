Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), balistik koruyucu ürünlerde Ar-Ge çalışmaları için iş birliği yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ileri teknik balistik seramikler üretmek üzere yüzde 100 milli ve yerli sermayeyle kurulan Nurol Teknoloji, balistik koruyucu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına hız vermek hedefiyle SUNUM ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefine katkı sunacak stratejik iş birliği mutabakatının Sabancı Üniversitesi'ndeki imza törenine, Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ekipleriyle katıldılar.

İki yıl sürecek söz konusu iş birliği, proje programlarının geliştirilmesi, Nurol Teknoloji'nin yapacağı Ar-Ge çalışmalarında SUNUM laboratuvarlarını kullanması, Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve diğer iş birliği konularını kapsıyor.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Baybaş, konuya ilişkin, "Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemesi için önemli ve faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Sukan ise "Halen Nurol Teknoloji ile başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRÜNLER YURT İÇİNDE VE DIŞINDA

Bor karbür, silisyum karbür ve alümina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yakın zamanda 100 binden fazla balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişi alan Nurol Teknoloji, teslimatları partiler halinde sürdürüyor.

İtalya, Belçika, Polonya, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracat yapmaya başlayan Nurol Teknoloji, mevcut ve yeni geliştireceği ürünlerle gelecek dönemde ihracat miktarını ve ülke sayısını artırmayı hedefliyor.