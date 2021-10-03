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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:58

TMO bu ay 900 bin ton hububatı satışa çıkardı

AA
TMO bu ay 900 bin ton hububatı satışa çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu ay 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TMO tarafından satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."

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TMO bu ay 900 bin ton hububatı satışa çıkardı
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