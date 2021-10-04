Akbank, Serenay Sarıkaya ile herkesi Akbanklı olmaya çağırıyor

Müşteri dinamiklerindeki değişimleri ve trendleri öngörerek, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel yeni ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, bu vizyon ile oluşturulan geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Varolan müşterilerinin yanı sıra yeni müşterilerin de bankacılıkla olan bağlarını yeniden tanımlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan banka, herkesi bu bankacılık deneyimini yaşamaya çağırıyor.

Bu akşam yayına girecek yeni reklam filmiyle pandemi nedeniyle işini büyütmek, evlenmek, tatile çıkmak gibi kararları erteleyenleri Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye davet eden banka, bunu Akbank'ın 'ilerlemek için güç ve cesaret veren banka' konumlandırmasını enerjik bir şekilde yansıtan yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya ile yapıyor.

Herkesi Akbanklı olup bankanın ödeme ve faiz avantajlı kredi imkanından faydalanmaya çağıran banka, 31 Ekim 2021'e kadar 50.000 TL'ye kadar olan bireysel ihtiyaç kredisinde ve 500.000 TL'ye varan taksitli ticari kredilerde üç ay erteleme imkanının yanı sıra mobil uygulama üzerinden Akbanklı olanlara özel, 5.000 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız kredi fırsatı da sunuyor.