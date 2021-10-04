Geleceğin yolculuğu İstanbul’da başlıyor

T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 12'incisi gerçekleştirilecek olan Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası
, 6-7-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı C Terminalinde gerçekleştirilecek. Şura'nın teması Lojistik- Mobilite-Dijitalleşme olarak belirlendi. Dünyada ve Türkiye
'de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik planları ile hedeflerinin konuşulacağı Ulaştırma ve Haberleşme Şura
'sına, ulusal ve uluslararası misafirler ve ulaştırma alanında faaliyetleriyle ön plana çıkan firmalar katılacak. Yaklaşık 25 bin kişinin izlemesi beklenen Şura'da 25'den fazla ülkenin ulaştırma bakanlığı, 100'den fazla firma, 1.000'den fazla Şura üyesi ve Sektör Çalışma Grubu üyeleri yer alacak. Şura'da Sektör Çalışma Grupları'nın, vizyon kurulunun ve akademik danışmanların destekleriyle "Türkiye Ulaştırma Politikası Strateji Belgesi
, Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Haberleşme Sektör Öngörü Raporları ve Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporları" çıktılarına ulaşılması hedefleniyor.