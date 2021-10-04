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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı

Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı
MUAYENE olan araç sayısı, 29 Eylül itibarıyla 10 milyonu aştı. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin araçtan, 2 milyon 256 bini muayene tekrarına kaldı. Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Bu yıl, seyyar muayene istasyonu bir, traktör muayene istasyonu 5 adet artırıldı. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan, 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin aracın, kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı. ANKARA
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Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı
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