Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı

MUAYENE olan araç sayısı, 29 Eylül itibarıyla 10 milyonu aştı. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin araçtan, 2 milyon 256 bini muayene tekrarına kaldı. Türkiye
genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Bu yıl, seyyar muayene istasyonu bir, traktör muayene istasyonu 5 adet artırıldı. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan, 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin aracın, kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı. ANKARA