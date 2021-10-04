Son dakika haberi! İşte ulaşımda yeni dönemin ayrıntıları! Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı

Bakanlığın, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareket alanını genişletip, sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla "her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı'" vizyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile gelecek 5 yılda ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağlanması konusundaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, bu bağlamda 6-7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda söz konusu vizyonu da ele alacaklarını belirterek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ulaşım ve haberleşmede çalışmaları hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.