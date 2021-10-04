Taksilerde mobil devrim! İstanbul’da yeni proje hayata geçiriliyor: Büyük kolaylık sağlayacak!





TEMASSIZ İŞLEM ORTALAMASI 54 TL



MASTERCARD İş Geliştirme ve Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da 2020'de toplam 1.73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamına ulaşıldığını söyledi. Tatlıcı, "Mastercard Tap on Phone çözümü, android işletim sistemine ve temassız arayüze sahip mobil cihazlarda işletmelerin kredi ya da banka kartı ile ödeme tahsilatı yapabileceği bir teknoloji. Temassız kartlar ile yapılan ödemelerde 350 TL'ye kadar ödenen tutarlar için kullanıcıların PIN girmesine gerek kalmıyor. Türkiye'de de temassız işlem tutarı ortalama 54 TL. Özellikle çoklu kurye yapısı ile çalışan işletmelerin her bir kuryeye POS cihazı vermesi oldukça zorlanmalarına sebep oldu. Kalabalık ve sıra olan işletmelerde bu tip ödeme çözümlerine talep artmaya başladı" dedi.