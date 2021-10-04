TMO 900 bin tonluk hububat satışa çıkardı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) tarafından bu ay 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir." Ayrıca biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen tahılların çeşitleri artıyor. TÜBİTAK
2002'den bu yana tohum, buğday, arpa, nohut, bulgur, mısır, siyez ürünlerinde 113 firma ve 6 üniversitenin 184 projesine 110 milyon lira hibe desteği verdi.