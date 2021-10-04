TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak! Merakla beklenen tarihler belli oldu





KONUT VE YATIRIMLIK TİCARİ ARAZİLER İÇİN FIRSAT



Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Ankara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak. Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.