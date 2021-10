Adana aynı yılda 3’üncü kez aylık ihracat rekorunu tazeledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı verilerini değerlendiren TİM Başkan Vekili ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye'nin 2021 yılı Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış ile 20 Milyar 783 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Adana ihracatı ise yüzde 42,3 oranında artarak, 220 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler bize gösteriyor ki Adana'mızın ihracat artış oranı ülkemizin ihracat artış oranından daha fazla gerçekleşmiştir" diye konuştu

Adana'nın Eylül 2021'de toplam ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısının 138 olduğunu belirten Kıvanç, "Adana'nın Eylül 2021 ihracatında ilk 20 ülke incelendiğinde 18 ülkeye ihracatının arttığı gözlenmektedir. Bu bizler için umut verici ve önemli bir detaydır. Aynı dönemde Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 3 ülke 20.5 Milyon dolar ile Irak, 16.8 Milyon dolar ile Almanya ve 16.3 milyon dolar ile İspanya olmuştur" şekl0inde konuştu.

Adana olarak ihracatındaki artışın her ay devam etmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Kıvanç, "Ümit ediyoruz ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Türkiye'nin adını dünyanın her köşesine taşıyan büyük sanayi gruplarının doğduğu şehir olan Adana, sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde. Adana'nın üretim potansiyelini harekete geçirmek için birçok yatırım mevcut. Yapılan ve yapılmakta olan projelerin tamamlanması ve mevcut potansiyeliyle birlikte hiç kuşkusuz ki Adana ihracatta Türkiye'nin hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir" dedi.