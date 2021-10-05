Bakan Varank duyurdu! Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda çağrıya çıkıldı

Başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü 10 milyon liradan az olamayacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için ise 3 milyon lira olarak uygulanacak.

Çağrıda, ön başvuru bitiş tarihi 3 Kasım 2021, ön değerlendirme bitiş tarihi 13 Kasım 2021, kesin başvuru bitiş tarihi 3 Aralık 2021 ve bağımsız değerlendirme raporunun yüklenmesi için son tarih 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.

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