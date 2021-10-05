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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:49

Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da: Saatte 850 KM hıza ulaşabiliyor

AA
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da: Saatte 850 KM hıza ulaşabiliyor

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinden havalanan uçak, 6 saat 15 dakikalık uçuşun ardından saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

İndikten sonra belirlenen park pozisyonuna giden uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük kargo uçağının, yaklaşık iki saat sürmesi planlanan yakıt ikmalinin ardından Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalanacağı öğrenildi.

"Mriya" isimli An-225, alanında dünyanın en büyük uçağı olarak biliniyor. Uçak, doğal felaketlerde insani yardım maksadıyla da kullanılıyor. 250 ton maksimum yük kapasitesine sahip uçak, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 12 bin metreye yükselebiliyor. 84 metre uzunluğunda, 18,1 metre yüksekliğindeki uçak, 200 ton ağırlıkla 4 bin kilometreye kadar mesafe alabiliyor.

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Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da: Saatte 850 KM hıza ulaşabiliyor
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