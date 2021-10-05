İhracatçıya kefalet desteği gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, kuruluş çalışmaları yapılan İhracatı Geliştirme Fonu (İGF) ile sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonu
'na benzer bir yapı oluşturacaklarını belirterek, bu fonun ihracatçıların kullanacağı kredilere kefil ve garanti olacağını bildirdi. Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği İGF'nin yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu fonun, ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini ifade eden Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası
kaynaklarının Eximbank
üzerinden kullandırma imkânı açılacağını anlattı.
FON İHRACATÇIYA KEFİL OLACAK
Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, "Buradaki kaynak tamamen birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek. Bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank'tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Teminatınız varsa kredi alabilirsiniz. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değer üzerinden ipotekli olduğu için teminat yaratmakta ve kredi almakta zorluk yaşıyorlardı" dedi. Bu konunun, geniş bakıldığında bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu: "Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar."
KAYNAKLARI FUAR MERKEZİ İÇİN HARCAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği İstanbul
'a kurulacak fuar alanına ilişkin detayların da çalışıldığını ifade eden Gülle, TİM'in içinde ve yönetiminde olduğu bir fuar merkezini Türkiye
ve İstanbul'a kazandıracaklarına dikkati çekerek, "Bütün imkânlarımızı bu iş için seferber ettik. Biz risk alıyoruz, taşın altına elimizi koyuyoruz. Bizim, ihracatın 300 milyar dolara gittiği yolda mutlaka çok önemli fuar merkezine ihtiyacımız var" diye konuştu.