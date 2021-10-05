İstanbul Havalimanı’nda tarihi an... En büyük yolcu ve kargo uçağı aynı karede

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Havalimanı dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Mriya' ya aynı anda ev sahipliği yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ekim ayının başında kalkış yapan An-225, 5 Ekim'e kadar sürecek ticari uçuşunun ilk durağı olan Kazakistan'ın Almatı şehrine, oradan ise Çin'in Tianjin şehrine uçmuştu Tianjin' den Almatı'ye geri dönen uçak, buradan kalkış yaparak bugün saat 12:00 sıralarında yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

PCR testi taşıyan ve yaklaşık iki saat havalimanında konaklama yapan uçak yakıt alıp kalkış için pist başına geldiği sırada Ekim'de Dubai- İstanbul Havalimanı arasında tarifeli seferlere başlayan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ise inişe geçti. A380 inişini tamamlayıp park alanına yanaşırken Mriya'da kalkışını tamamlayıp bir Linz'e uçtu. İki dev uçak sabah.com.tr tarafından böyle görüntülendi