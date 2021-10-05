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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:19 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:19

PTT Kargo Ücreti 2021 - PTT Kargo Gönderim Fiyatları Ne Kadar? PTT Kargo Hesaplama

PTT Kargo Ücreti 2021 - PTT Kargo Gönderim Fiyatları Ne Kadar? PTT Kargo Hesaplama

PTT ile kargo göndermek isteyen binlerce vatandaş tarafından merak edilen bir konu olarak dikkat çekektedir. Kargosunu en ekonomik fiyata göndermek isteyenler belirlenmiş tutarı öğrenmek için doğru yerdeler. PTT’nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre yurt içi kargo ücreti tutarı bu başlık altında yer alıyor. Göndereceğiniz kargoların fiyatı en, boy ve kilosuna göre değişim göstermektedir. Peki, 2020 PTT kargo ücreti ne kadar, kaç TL? İşte PTT kargo gönderi ücreti güncel fiyatları!

Kargolarını PTT aracılığıyla göndermek isteyenlerin öncelikli nedeni daha ekonomik fiyata bu işlemin yapılmasıdır. Diğer kargo firmalarına göre daha uygun fiyata gönderi gerçekleştiren PTT kargo ücreti ise sık sık araştırılan konular arasında yer alır. PTT kargo ücreti öğrenerek bütçesini ona göre ayarlamak isteyenler doğru yerdeler. PTT kargo gönderi ücreti hakkında detaylı bilgilere bu başlık altından sahip olabilirsiniz. Peki, 2021 PTT kargo gönderi ücreti ne kadar, kaç TL?

PTT KARGO GÖNDERİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ağırlık, en, boy, yükseklik ve desi bilgilerini doğru olarak doldurarak PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden göndermek istediğiniz kargonun ücretlendirilmesini görebilirsiniz. PTT'den alınan bilgilere göre genel fiyatlandırılma şöyle;

  • PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti ( 1 kg dahil olmak üzere) 16,25 TL'dir.
  • PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti ( 2 kg dahil olmak üzere) 18,25 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti ( 3 kg dahil olmak üzere) 20 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti ( 30 kg dahil olmak üzere) 1,80 TL'dir.
  • PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti ( 4 kg dahil olmak üzere) 21,80 TL'dir.
  • PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti ( 5 kg dahil olmak üzere) 23,60 TL'dir.

Ağırlığı fazla olan gönderilerin ücretlendirilmesi ise şu şekildedir;

  • 30 Kilogramdan 50 Kilograma kadar olan gönderide her 1 kg için olmak üzere ücreti 1,60 TL'dir.
  • 50 Kilogram ve daha ağır gönderiler için her bir kilo başına a kadar olan gönderinin ücreti 1,30 TL'dir.

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PTT Kargo Ücreti 2021 - PTT Kargo Gönderim Fiyatları Ne Kadar? PTT Kargo Hesaplama
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