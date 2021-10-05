Rus turistlerin İstanbul talebi artıyor

RUSYA
Tur Operatörleri Birliği (ATOR), İstanbul
'un, sonbahar turizm sezonunda, kapalı olan Avrupa
'nın yerini dolduracağını açıkladı. ATOR tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan İstanbul'a bu yılın ilk 9 ayında 381 bin 346 turistin seyahat ettiği belirtildi. Söz konusu seyahat miktarının 2018'in ilk 9 ayına yaklaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan İstanbul'a seyahat edenlerin sayısı yüzde 78.2 arttı. İstanbul, sonbaharda kapalı olan Avrupa'nın yerini dolduracak" denildi.