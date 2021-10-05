Süt Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır? Süt Parası Başvurusu 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ismi ile emzirme parası doğumun ardından bir defaya mahsus olarak ödenir. Süt parası başvurusu yapılarak belli bir zaman sonra PTT'den alınır. Süt parası ne kadar ve süt parası başvurusu nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir. 2020 Süt emzirme parası ne kadar, kaç TL? Süt parası başvurusu nasıl yapılır ve doğumdan kaç gün sonra yatar? İşte tüm detaylar!

Süt Parası Ne Kadar?

Yeni doğum yapan annelerin ya da anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek yalnızca bir defaya mahsustur. Annelere yapılan her doğumun ardından ödenmektedir. Bu fiyat her yıl artar. 2020 yılında annelere ödenen tutar 202 TL'dir.

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt (emzirme) parası başvurusu ise özellikle ilk kez doğum yapan anne adayları ve aileleri tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Süt parası için herhangi bir yere başvuru yapmanıza gerek yoktur. Doğum yaptığınız hastane süt parası için giriş işlemini sistem tarafından yapar.

Süt Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenir?

Süt parası doğumun ardından yaklaşık iki ay içerisinde ödenir. Bu ödemeyi PTT'ye giderek TC kimlik numarasını söyleyip alabilirsiniz. Ödemeler yalnızca babalara verilir.

Süt Parası Kimlere Ödenir?

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme parası alabilir.

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