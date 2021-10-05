Tarım Bakanlığı ‘Su Kanunu’ hazırlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Kanunu
'nu, suyun tek elden yönetimi hedefi çerçevesinde ve ortak akılla değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi'yle inşallah Su Kanunu'nu da Türkiye Büyük Millet Meclisi
'ne (TBMM) sunmak istiyoruz" dedi. Pakdemirli, 1.Su Şurası'nda yaptığı konuşmada, 29 Mart'ta başlatılan Şura'da sona gelindiğini söyledi.
KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 35
Şura'nın sonuç belgesinin bu ayın son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenecek bir programla kamuoyuna duyurulacağını bildiren Pakdemirli, 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerindeki yatırım yaptıklarını söyledi. Özellikle kentlerde sürdürülebilir su verimliliğini hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, "Ülkemizde belediyelerdeki kayıp-kaçak oranı yüzde 35'lerin üzerinde. Sadece 2020 yılı için şebekelerdeki su kayıplarına bağlı finansal kayıp miktarı 1.9 milyar lirayı aşıyor. Kayıp-kaçağı 2028'e kadar yüzde 25'in altına çekmeyi hedefliyoruz" dedi. ANKARA