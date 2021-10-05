TEB, yeniden başlatılan dünyada gençlerle “geleceği” konuştu

TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık, inovasyonu DNA'sına işlemiş ve Türkiye'nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir banka olarak kurum içinde ve ülke genelinde inovasyonu gündeme taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl buluşmanın "Dünya Yeniden Başlatılıyor: Sen de Yerini Al" temasıyla gerçekleştiğini belirten Işık şöyle devam etti: "Çalışma hayatında son yıllarda üzerinde konuşulan geleceğin iş yapış yöntemleri, pandemi ile birlikte bugünün yöntemleri haline geldi. Gelişimin önünde engel olan alışkanlıklar ve genel kabuller değişti. Biz de dünya yeniden başlatılırken kurumlar ve bireyler olarak yeni dünya için neler yapabileceğimizi TEB'lilerle ve üniversiteli arkadaşlarımızla konuştuk."

TEB AKIL FİKİR YARIŞMASI'NA BU YIL 12 BİN 700 BAŞVURU

TEB'in üniversite öğrencilerini, müşterileri ile tekno girişimcileri dahil ettiği ve "İcat Çıkar" sloganıyla gerçekleştirdiği TEB Akıl Fikir Yarışması'na 181 üniversiteden başvuru yapıldı. Bu yıl 12 binin üzerinde başvuru alınan yarışmada projelerin yüzde 70'i üniversite öğrencilerinden geldi. Teknolojik Girişimci Kategorisi'ne ise 1.153 girişim fikriyle başvuru yapıldı. Yarışmanın kazananları Akıl Fikir Buluşması'nda ödüllerini aldı. Bade Sipahioğlu Işık, "Dünya yeniden başlatılırken, bu dünya için neler yapabileceğimizi gösteren Açık İnovasyon Yarışmamızla, toplumda inovasyon bilincini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

IŞIK: "İNOVASYON VE SÜREKLİ GELİŞİMİ DESTEKLEYEN BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATIYORUZ"

Pandemi ile birlikte her alanda hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Işık, "Bu dönüşüm bize, iş yapış şeklimizden insan kaynakları uygulamalarımıza bir çok alanda mevcudu sorgulayıp, bakış açımızı ve uygulamalarımızı yenileme fırsatı sundu" dedi ve şöyle devam etti:

"Önümüzde yeni bir dönem var, eski bildiklerimizden işe yaramayanları unutmalı, işe yarayanları güncellemeli ve en önemlisi yeni şeyler öğrenmeli, yenilenmeli ve yeni dünyaya hızla adapte olmalıyız. Bu hızlı dönüşümde İnsan Kaynakları olarak en önemli rolümüz, dönüşüme tüm çalışma arkadaşlarımızı adapte ederek, herkesin aynı noktada olmasını sağlamak. Çalışma arkadaşlarımızı bugünün ve geleceğin iş dünyasının yetkinlikleriyle donatarak sürekli gelişim içinde olmalarını sağlarken, onlar için inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Uygulamalarımızı daha iyi bir geleceğe ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde tasarlıyoruz."

YENİLİKÇİ FİKİRLER KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLERLE HAYATA GEÇİYOR

TEB'de İnsan Kaynakları liderliğinde gerçekleşen inovasyon programları arasında TEB'lilerin girişimci gibi projelerini hayata geçirmelerini sağlayan Kurum İçi Girişimcilik Programı'nın önemli bir yeri olduğuna değinen Işık, şunları söyledi: "Yenilikçi proje fikirleriyle programa katılan arkadaşlarımızın bir girişimci gibi ekip kurmaları, projelerine yatırım almak için yönetimi ikna etmeleri gerekiyor. İç girişimcilerimize bu süreçte eğitim, koçluk ve yurtdışında girişimcilerle bir araya gelebilecekleri organizasyonlardan üniversitelerden kendi seçecekleri sertifika programlarına kadar birçok gelişim fırsatı sunuyoruz."

YENİ DÜNYANIN OLMAZSA OLMAZI: EKOSİSTEM İŞ BİRLİKLERİ

Çalışma hayatında ekosistemdeki tüm oyuncularla yapılan iş birliklerinin önemine inandıklarını belirten Işık, "TEB olarak sürekli genişlettiğimiz inovasyon ekosistemimizle, çalışma arkadaşlarımızla, tedarikçilerimizle, girişimcilerimizle, genç üniversiteli arkadaşlarımızla, teknoloji şirketleriyle ve üniversitelerle birlikte hareket ediyoruz" dedi.

GELECEĞE HAZIRLIK: "KİŞİSEL GELİŞİM BULUTU"

Işık, "İş hayatının değişen dinamiklerine göre yetkinliklerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Üniversiteyi bir alanda tamamlamış olabiliriz. Ama yeni dünyada bambaşka alanlarda kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar var. Tüm TEB'liler için uzmanlaşmak istedikleri konularda sınıf içi eğitimler, e-öğrenme programları, videolar, makaleler, podcast'ler gibi her türlü kaynaktan beslenebilecekleri bir kişisel gelişim bulutu sunuyoruz" diye konuştu.

KARİYER GELİŞİM YOLCULUĞU: "YETENEĞİNİ GELİŞTİR GELECEĞİNİ DEĞİŞTİR"

"Yeteneğini Geliştir Geleceğini Değiştir" mottosuyla sundukları Kariyer Gelişim Yolculuğu ile kariyerinde bir sonraki aşama için gerekli yetkinlikleri kazanmak isteyen çalışanların kendi inisiyatiflerinde bir kariyer gelişim yolculuğu başlattıklarını belirten Işık "Arkadaşlarımız aday oldukları yeni görev için gereken tüm yetkinlikleri çok kapsamlı bir eğitim gelişim programıyla bugünden kazanmaya başlayabiliyorlar" dedi.

GELECEĞİN LİDERLERİ PROGRAMI İLE GENÇ YETENEKLERİ TEB'E KAZANDIRIYORUZ

Geleceğin Liderleri Programı ile, genç yetenekleri kuruma kazandırmaya devam ettiklerini belirten Işık, "Genç arkadaşlarımıza inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir ortamda sürekli gelişim fırsatı ve farklı alanlarda kariyerlerini zenginleştirebilecekleri mobilite fırsatları sunuyoruz. TEB'liler hem kurum içindeki fırsatlardan hem de BNP Paribas bünyesindeki uluslararası kariyer fırsatlarından yararlanabiliyor" dedi.

GELECEĞİN İŞ DÜNYASINDA DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY İNSAN ODAKLI YAKLAŞIMIMIZ:

Mesafelere rağmen "TEB Birlikte"

Bu dönemin en önemli önceliğinin TEB'lilerin sağlığı olduğunu, sürekli en sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını yaratmak üzere çalıştıklarını belirten Işık, şunları söyledi: "Sürekli yeni iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerden bahsediyoruz. İnsan Kaynakları profesyonellerine baktığımızda ise bu dönemin en ihtiyaç duyulan yetkinliği 'empati' oldu. Tüm kararlarımızın çalışma arkadaşlarımızı nasıl etkileyeceğini göz önüne aldık ve mesafelere rağmen arkadaşlarımızla her ortamda bir araya gelmeye çalıştık.

Çalışanın Sesi anketleriyle arkadaşlarımızı dinleyerek geri bildirimlerine göre aksiyonlarımızı hızlıca planlıyoruz. TEB Birlikte İK Buluşmaları ile Türkiye'nin dört bir köşesinden arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Liderler Kahvesi ile liderlerimizle bir araya gelip deneyimlerinden faydalanıyor, TEB Talks ve Innovation Talks etkinliklerimizle çok değerli konuşmacılardan ilham verici konuşmalar dinliyoruz. Özel günleri çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte kutlamaya, dijital ortamda da olsa sosyal aktivitelerimize ve sağlıklı yaşam için birlikte spor yapmaya devam ediyoruz.

Değişimin bu kadar hızlı olduğu iş dünyasında çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağlayacak, çalışanlarımızla yöneticilerimiz arasındaki iletişimi iki yönlü ve sürekli hale getirecek yeni bir performans yönetim sistemi oluşturuyoruz.

'Benim TEB'im Gönüllü Dünyam' mottosuyla gönüllülük programlarımızı sürdürüyoruz. Maratonlarda iyilik peşinde birlikte koşmaya devam ettik ve 'En İyi Kalpli Şirket' seçildik. Yeni gönüllülük projelerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek olmaya devam ediyoruz."

TEB, 8'İNCİ KEZ AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞVERENİ SEÇİLDİ

TEB, şirketlerin insan kaynakları politika ve uygulamalarını değerlendiren dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından bu yıl sekizinci kez "Avrupa ve Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi. Işık, 8 yıldır üst üste aldıkları bu ödülün, TEB'lilerin birlikte yarattığı insan odaklı kültürün ve sürekli olarak yeni koşullara uygun olarak güncelledikleri yenilikçi İK uygulamalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Çalışan beklentilerini, iş dünyasının gerektirdiği değişimi takip ederek, insan kaynakları uygulamalarını sürekli yenileyip geliştirdiklerinin altını çizen Işık, "Hep birlikte yarattığımız bu çalışma ortamının en iyi işveren olarak tescil edilmesinden gurur duyuyoruz. Bu dönemde kendimizi iş hayatının yeni koşullarına hızla adapte ederek, tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızı yeniledik. Başarıyı sürdürülebilir kılmak için yeni dönemde de kendimizi yenilemeye, çalışma arkadaşlarımızı geleceğin iş dünyasına hazırlayacak eğitim, gelişim ve kariyer fırsatları sunmaya, çalışmaktan en mutlu oldukları iş ortamını yaratacak deneyimler tasarlamaya devam edeceğiz'' dedi.