Tezgahların en ucuz balığı istavrit oldu





"FİYATINDAN DOLAYI İSTAVRİTE TALEP VAR"



Ordulu balıkçı Barış Sönmez, balık çeşitlerinin olduğunu ancak fiyatların insanları etkilediğini, bu nedenle de ellerinden geldiği kadar ucuza satış yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Şuan sezonda çok güzel bir balıkçılık yok. Maalesef fiyatlar da yüksek olduğu için vatandaşlarımıza da yansıyor. Şuan fazla satış yok ama çok şükür az da olsa tezgahlarımız şenleniyor. Çeşitlerimiz de var. Balıkları elimizden geldiği kadar ucuz vermeye çalışıyoruz. Şuan en çok istavrit, mezgit ve bu aralar hamsi çok satılıyor. Hamsi bu sezon çok ince de değil, boyut olarak normal ve güzel ancak istavrit ucuz olduğu için en fazla o gidiyor" dedi.