Trabzon’dan 9 ayda 807,5 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu; Trabzon'un, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 kenti içinde yer aldığını açıkladı.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracatının her geçen ay artarak 1 milyar dolar sınırına yaklaştığını söyledi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki Ocak ve Eylül ayları döneminde Trabzon'dan yapılan ihracatın 807 milyon 518 bin 562 dolara ulaştığını belirten Kalyoncu, 27 sektörde gerçekleşen ihracatın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını ifade etti.

Yılın 9 ayında Trabzon'dan en çok ihracat yapılan sektörlerin fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile su ürünleri olduğunu ifade eden Kalyoncu, ihracatı en çok artan sektörlerde yüzde 93 artışla savunma sanayi ve yüzde 67'lik artışla ise otomotiv endüstrisi olduğunu kaydetti.

TRABZON'DAN 123 ÜLKEYE

Ocak ve Eylül aylarında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin toplam ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştiren Trabzon'dan 123 ülkeye dış satım yapıldığını belirten Kalyoncu, ihracatın 175 milyon dolarlık kısmının ise İtalya'ya gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatta geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşanan İtalya'nın, il ihracatında ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, "129 milyon dolar ile en çok ihracat yapılan ikinci ülke ile Rusya Federasyonu olurken, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 29 artış yaşandı. Trabzon'dan dünyanın önde gelen ihracat pazarları olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta yüzde 86, ABD'ye ihracatta yüzde 45 ve Japonya'ya ihracatta da yüzde 277 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, yılın tamamında Trabzon'dan gerçekleştirilecek ihracatın yaklaşık 1 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.