Son dakika haberi! Vergi ve prim borcu yapılandırmasında tarihi rekor! 6 milyona yakın başvuru geldi

İLK TAKSİT O TARİHTE

5 milyon 804 bin mükellef vergi dairelerine başvurdu. 152,6 milyar lira alacak yapılandırıldı. Kanun kapsamında bugüne kadar 23 milyar lira tahsilat yapıldı. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün (31 Ekim 2021 tarihi tatile rastladığından) 1 Kasım 2021 Pazartesi. İkinci taksit ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenecek.