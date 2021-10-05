Yatırım takip modeli kuruluyor

CUmhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye'nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 5'incisi yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na (YOİKK) başkanlık eden Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için "doğru tanımlanmış" ve "sonuç odaklı" reformların birer birer hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye'nin 2020'de yüzde 1.8, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21.7 büyüdüğünü hatırlatan Oktay, yıllık ihracatta ise 212.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını söyledi.
CAZİBE MERKEZİ
Türkiye'nin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksi
'nde 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41'inci sıraya çıktığına dikkat çeken Oktay, "Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlarla Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecek. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
MAKİNE ENVANTERİ
Salgın şartlarında özellikle ihtiyaç duyulan ve özel sektör temsilcileri tarafından yoğun şekilde talep edilen uzaktan çalışma mevzuatının mart ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Fuat Oktay, şöyle devam etti: "Bu seneki eylem planımızda ülkemizdeki makine envanterine ilişkin bir katalog hazırlanması, yatırımların hızlı ve daha öngörülebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik yeni bir yatırım takip modelinin oluşturulması ve motorlu araçlar mevzuatında AB mevzuatına tam uyumun sağlanmasına yönelik önemli hedeflerimiz var."
ÇEVRE DOSTU ADIMLAR
İKLİM değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları attıklarını ve Paris Anlaşması
'nın resmi onay sürecini de başlattıklarını ifade eden Oktay, "Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz" diye konuştu.