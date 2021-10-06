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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:16 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:38

Elon Musk’a şok! Asansör işçisine 137 milyon dolar ödeyecek

Elon Musk’a şok! Asansör işçisine 137 milyon dolar ödeyecek

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın şirketi TESLA’nın eski çalışanı asansör işçisi Owen Diaz 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Buna göre Musk’ın şirketi TESLA, Diaz’a 137 milyon dolar gibi rekor bir tazminat ödeyecek.

Daha önce de ödediği tazminatlarla bilinen Elon Musk'ın şirketi TESLA eski işçisinin açtığı tazminat davasını kaybederek 137 milyon dolar tazminata mahkum oldu.

REKOR TAZMİNAT! TESLA 137 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Elon Musk'ın şirketi Tesla'da asansör operatörü olarak çalışan siyahi Owen Diaz, ırkıçılığa uğradığını iddia etti. Diaz, "Düşmanca bir iş ortamında çalıştım. Irkçlığa maruz kaldım" dedi.

"DİĞER SİYAHİ ÇALIŞANLAR DA AŞAĞILANDI"

Diaz, mahkemeye verdiği ifadede, meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılayan ifadeler kullandığını iddia etti.

MAHKEME 4 YIL SONRA SONUÇLANDI

California'da görülen davada mahkeme son kararını açıkladı. Owen Diaz 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

"ELON MUSK O FABRİKAYI TEMİZLE"

Dava sonucunu memnuniyetle karşılayan Diaz, "Bu karar Tesla'nın fabrikasında neler olup bittiğine ışık tutuyor. Elon Musk, bununla sana uyarı yapıldı, o fabrikayı temizle." diye konuştu.

TESLA YETKİLİSİ: HALA MÜKEMMEL DEĞİLİZ

Karar üzerine Tesla Başkan Yardımcısı Valerie Capers Workman, şirketin bloğundaki mesajında, "Jürinin kararının haklı olmadığına kuvvetle inanıyor olsak da, 2015 ve 2016'da mükemmel olmadığımızın da farkındayız. Hala mükemmel değiliz. Ama 5 yıl öncesinden çok yol kat ettik." şeklinde ifadeler paylaştı.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ TESLA TAZMİNATLARA ALIŞKIN

Mayıs ayında görülen başka bir davada, 10 bin kişinin çalıştığı Tesla'nın Fremont'taki fabrikasında, Melvin Berry adlı diğer bir siyahi çalışan da ırkçı ayrıma uğradığı gerekçesiyle açtığı davada 1 milyon dolar tazminat hakkı kazanmıştı.

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Elon Musk’a şok! Asansör işçisine 137 milyon dolar ödeyecek
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