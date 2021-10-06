Elon Musk’a şok! Asansör işçisine 137 milyon dolar ödeyecek

REKOR TAZMİNAT! TESLA 137 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK
Elon Musk'ın şirketi Tesla'da asansör operatörü olarak çalışan siyahi Owen Diaz, ırkıçılığa uğradığını iddia etti. Diaz, "Düşmanca bir iş ortamında çalıştım. Irkçlığa maruz kaldım" dedi.
"DİĞER SİYAHİ ÇALIŞANLAR DA AŞAĞILANDI"
Diaz, mahkemeye verdiği ifadede, meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılayan ifadeler kullandığını iddia etti.
MAHKEME 4 YIL SONRA SONUÇLANDI
California'da görülen davada mahkeme son kararını açıkladı. Owen Diaz 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
"ELON MUSK O FABRİKAYI TEMİZLE"
Dava sonucunu memnuniyetle karşılayan Diaz, "Bu karar Tesla'nın fabrikasında neler olup bittiğine ışık tutuyor. Elon Musk, bununla sana uyarı yapıldı, o fabrikayı temizle." diye konuştu.
TESLA YETKİLİSİ: HALA MÜKEMMEL DEĞİLİZ
Karar üzerine Tesla Başkan Yardımcısı Valerie Capers Workman, şirketin bloğundaki mesajında, "Jürinin kararının haklı olmadığına kuvvetle inanıyor olsak da, 2015 ve 2016'da mükemmel olmadığımızın da farkındayız. Hala mükemmel değiliz. Ama 5 yıl öncesinden çok yol kat ettik." şeklinde ifadeler paylaştı.