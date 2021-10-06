Evlilik Tazminatı Hesaplama 2021 - Evlilik Tazminatı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Evlilik tazminatından kişi yaralanması için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu tazminatı yalnızca kadınlara tanınan bir haktır. Erkekler evlilik tazminatı alabilir mi? Gibi birçok soru gelmektedir. Maalesef erkekler bu haktan yararlanamıyorlar. Kadın çalışanın bu haktan yaralanması için en az 1 yıldır işte çalışıyor olması lazımdır. Evlenen kişi evlendikten 1 yıl sonra bu tazminattan faydalanmayabilirler. Evlilik tazminatı nasıl alınır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar.

EVLİLİK TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Evlenmek üzere olup da çalışan adayların en çok merak ettiği konulardan birisi evlilik tazminatının nasıl alındığıdır. Evlilik nedeniyle işten ayrılma bu haktan yararlanmak için gerçerli bir sebeptir. Evlilik tazminatı almak için bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren kişi bu hakka sahip olur. Bu şartlar:

İlk olarak evlilik tazminatı sadece kadına verilir.

Diğer bir şart ise 1 yıldır iş yerinde çalışıyor olması lazım.

Evlendiği tarihten 1 yıl sonra başvuru yapmaması lazım

Kadın çalışan evlilik sebebi ile işten çıktığını belirtmek için noterden onaylı dilekçe ile işverene bildirmesi gerekiyor.

Evlendiğinden dolayı işten çıkan kişi, tekrar işe gelebilir fakat işsizlik maaşından faydalanmazlar.

Tazminat hakkı olan kişiye işveren tazminatı ödemeyi kabul etmezse, çalışan işverenine dava açabilir.

İş sözleşmenizi fesh etmeniz gerekiyor. Fesh etmeniz halinde kıdem alma hakkınız olur.

Evlilik tazminatı almak için dilekçe yazmanız gerekiyor. Örneğin "17.02.2020 tarihinde evlendiğim için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine göre hem kıdem tazminatımınım hem de diğer bütün haklarımın tarafıma ödenmesini talep ederek işten kendi isteğimle istifa ediyorum. Saygılarımla, arz ediyorum." Yazmış olursanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Risk yaşamamanız için noter vasıtası ile ihtarname çektirmenizi tavsiye ederim.

EVLİLİK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Çalışan kadınlar 1 yıldan fazla bir süre çalıştıktan sonra, evlilik nedeniyle işlerine veda etmek zorunda kalabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kadına devlet tarafından evlilik tazminatı alma hakkı doğuyor. Evlilik tazminatı alma şartlarını bulunduran kişi, bu tazminattan faydalanabiliyor. Evlenmek üzere olan her çalışan kadını ilgilendiren bu konu hakkında en çok sorulan sorulardan birisi evlilik tazminatı ne kadar? Gibi sorular sıkça gündemde oluyor.

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EVLİLİK TAZMİNATI NE KADAR?

Evlilik tazminatı almaya hak kazanan kadınlar örneğin 10 yıldır çalışmakta olan bir kadın işçinin asgari ücretli kıdem tazminatı 2020 yılında 29.430 lira gibi olur. Eğer asgari ücretli bir çalışan iseniz 1 yıllık çalışmanızdan dolayı alacağınız tazminat tutarı 2943 TL civarı olmaktadır.

Evlilik tazminatı hesaplama işlemi artık günümüzde gelişen teknoloji sayesinde internet üzerinden kolay bir şekilde hesaplamasını yapabilirsiniz. Eğer bir kadın soyadı değişerek evlendiği gösteren belgeyle işyerine bir yıl içerisinden başvuruda bulunup işten çıkarsa son alınan aylık maaş (brüt olarak ücret) çalışılan yıl ile çarpılır. Ayrıca ücrete yemek ve prim ücretleri de dâhil edilerek ödeme yapılır. Erkekler evlilik tazminatı alabilir mi? Sorusunun yanıtı ise hayır alamazlar. Sadece kadınlar alabilirler.