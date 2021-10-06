Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Fransız mevkidaşı Le Maire ile OECD toplantısında görüştü

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Le Maire ile uluslararası vergi gündemi, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve ikili iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantılar kapsamında katıldıkları faaliyetlere de işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"Konsey toplantıları marjında katıldığımız çalıştayda, uluslararası vergi reformunda gelinen aşama hakkında ülkemizin önceliklerini paylaştık. Reformun gelişmekte olan ülkelerin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olması gereğini vurguladık. OECD Bakanlar Toplantısı'nın 'Yeşil Gelecek İnşa Etmek' oturumunda, iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil finansın teşvik edilmesi konusunu ele aldık. Yeşil yatırımları tanımlamak için veri standardizasyonunun önemine vurgu yapıp, ülkemizin atmayı planladığı adımları paylaştık."