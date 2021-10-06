İhracatta yüzde 40’lık rekor büyüme

İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı bazı uzmanlara göre Sanayi Devrimi'nden bu yana en sıcak yıl olurken, Türkiye iklimlendirme sanayisi bu yılın 8 ayında 189 ülkeye yerli üretim çözümlerini ihraç etti. Sektörün, 2021 yılı ocak-ağustos dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi rekor bir artışla 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020'nin aynı dönemindeki ihracat, 2.8 milyar dolar seviyesindeydi. İklimlendirme sanayisinin sıcak geçen ağustos ayındaki ihracatı da 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 47 artarak, 522 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 355 milyon dolar olarak kaydedilmişti.