İki yılda Türkiye’den 600 milyon $’lık alım

BOEING Türkiye
Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, bir uçağın maliyetinin yüzde 65'inin dışarıdan alınan ürünlerden oluştuğunu belirterek, "Boeing
olarak her yıl 43 milyar dolarlık alım yapıyoruz. 1 milyar adet parça alınıyor. Türkiye'deki tedarikçilerden her yıl 200 milyon dolarlık alım gerçekleştiriyoruz. 2-2.5 yılda bu rakam 600 milyon doları buldu. 10 yılda 2 milyar dolarlık alım oldu. Ancak bunun artması gerekiyor" dedi. Boeing Ticari Uçaklar Türkiye
Pazarlama Direktörü Keith Nida
ile birlikte basınla sohbet toplantısı düzenleyen Sargın, şirketin sanayi işbirliği ve tedarikçi geliştirme programıyla Türk tedarikçi sayısını artırmaya çalıştığını belirtti. Sargın, 4 yıl önce başlayan programla 4 yeni tedarikçi oluşturduklarını artık Boeing teklif dokümanlarının bu şirketlere de gittiğini söyledi.
TAI VE KALE ÖNCELİKLİ
TAI ve Kale Grubu'nun Boeing'in öncelikli tedarikçileri arasında yer aldığını anlatan Ayşem Sargın, Boeing 737
'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için TAI ile sözleşme imzaladığını hatırlattı. Sargın, TAI ile birlikte önümüzdeki süreçte uçaklarda plastiğin yerini alması beklenen termoplastik konusunda çalıştıklarını vurguladı.
MAX'LERİN ZARARI 20 MİLYAR $
Ticari Uçaklar Türkiye Pazarlama Direktörü Keith Nida, 2019 uçuş trafiğine 2023-2024 yıllarında dönüleceğini belirtti. 737 MAX'teki güvenlik sorunları nedeniyle zararlarının 20 milyar doları bulduğunu ancak şu anda uçakların yüzde 99 güvenli olduğunu söyledi.