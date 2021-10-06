Vatandaş balığa doyacak! Lüfer bollaştı fiyatlar yarıya düştü





'VATANDAŞIMIZ BALIĞA DOYACAK'



Balık hali esnafı Melih Kayıkçı ise, "Av yasağının sona ermesinin ardından sezonumuz bereketli başladı. Özellikle lüfer açısından bol ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Lüferin kilo fiyatı 85 liraya kadar düştü. Lüferin fiyatının, bollaştıkça daha da düşeceğini umuyoruz. Bu sene vatandaşımız balığa doyacak. Havalar bu şekilde devam ettiği sürece lüferin kilosu 50-60 liraya kadar düşer" diye konuştu.