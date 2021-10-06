Yapılandırmada tarihi rekor 152.7 milyar TL

Haziran'da yürürlüğe giren yeniden yapılandırma yasasından yararlanmak için öngörülen süre 30 Eylül'de sona erdi. Vatandaşlar yapılandırma yasasına büyük ilgi gösterdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.