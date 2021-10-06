Yapılandırmada tarihi rekor 152.7 milyar TL

Haziran'da yürürlüğe giren yeniden yapılandırma yasasından yararlanmak için öngörülen süre 30 Eylül'de sona erdi. Vatandaşlar yapılandırma yasasına büyük ilgi gösterdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
İLK ÖDEME 1 KASIM'DA
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline geldiği için 1 Kasım olarak belirlendi. İkinci taksit de 30 Kasım'a kadar ödenecek.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım pazartesi günü yapmaları gerekiyor.
PRİMDE SİSTEME GİRİŞ SÜRÜYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek. SGK'ya posta yoluyla yapılan başvuruların sisteme giriş işlemleri sürüyor.
Prim yapılandırmasında başvuru sayısı ve tutarlar bu giriş süreci bittikten sonra paylaşılacak. Genel Sağlık Sigortası prim borcu aslığını 31 Aralık'a kadar ödeyenler cezadan kurtulacak.
DİĞER TAKSİTLER DEĞİŞMEDİ
Yetkililer, Cumhurbaşkanı Kararıyla başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu konuda dikkatli olması uyarısında bulundu.
CEZADA YÜZDE 25 İNDİRİM
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilir.
Yapılandırma kapsamında KDV artırımına gidenler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" de çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek.
Buna göre son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkmış olacak.
MÜCBİR SEBEP HALİ BİTİNCE BAŞLAYACAK
Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluları için tanınan süre de 30 Eylül'de sona erdi. Ancak mücbir sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecek.