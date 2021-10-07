Gelir Belgesi Nereden Alınır, Hangi Bilgileri İçerir? Aile Gelir Durumunu Gösteren Belge Nasıl Alınır?

Aile içerisindeki kişilerin aylık olarak elde ettiği geliri gösteren belgeye aile gelir belgesi denir. Bu belgeler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından istenilir. Özellikle sosyal yardım almak isteyenler başvuruda bulunabilmek için aile hanesi toplam gelirinin istenilen miktarın altında olduğunu kanıtlamak için aile gelir belgesi almak zorundalar. Ya da TOKİ gibi ev başvurularında aile gelir belgesi istenilerek gelir durumu zayıf olan kişilere yardım edilmesi sağlanır. Aile gelir belgesi nereden alınır? Konuya ayrıntılı bakalım. İşte aile gelir belgesi formu…

AİLE GELİR BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Aile gelir belgesi almak isteyenler için yöntemleri adım adım anlatacağız. Öncelikle aile gelir belgesi almak için çalıştığınız kurum önemlidir. Çalıştığımız kurum ve kuruluşa göre bu belgeyi temin edebiliriz.

SGK'ya bağlı olarak çalışan bir kişi aile gelir belgesini iş yerlerinden alabilirler.

Kamuda çalışan bir kişi aile gelir belgesini Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından alabilirler. Bunu E-Devlet e-bordro ile alabilirsiniz. E-Devlet'ten e-bordro işlemlerini aşağıda detaylı değineceğiz.

Bağ-Kur'a bağlı çalışan bir kişi gelir belgesi olarak vergi levhası göstermeleri yeterli olmaktadır.

Emekliler için ise yine E-Devlet üzerinden alınabiliyor.

AİLE GELİR BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden e-bordro ile gelir belgesi alabileceğinizi söylemiştik. Devlet memurları E-Devlet aile gelir belgesi almak için şu adımları izlemelisiniz:

E-Devlet sistemi üzerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti için (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) linkine tıklayarak sorgulama bölümüne ulaşabilirsiniz. Bu adımda E-Devlet şifrenizi giriş yaparak sisteme girin. Daha sonra e-bordro hangi yıl ve aydaki dökümü istiyorsanız yıl ve ay seçmeniz gerek. Genelde en son ay istenir. Daha sonra karşınıza çıkan dökümün çıktısını alarak ilgili kuruma verebilirsiniz. Ailenin gelir durumunu gösteren bölge bu şekilde aile içindeki memur çalışanlar için hazırlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı çalışanlar kendi iş yerlerinden almaları gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan E-Devlet hizmeti "Gelir Testi Sonucu Sorgulama" sayfasından da sonuç bilgileri öğrenilebilir.

AİLE GELİR BELGESİ FORMU

Aile gelir belgesi formu için çalıştığınız iş yerlerinden talep edebilirsiniz. Eğer sosyal yardım başvurusunda bulunacaksanız sosyal yardım başvurusunda bulunacağınız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için sizlere aile gelir belgesi örneği formu ekran görüntüsü verelim. Buradaki bilgiler doldurularak başvuru da bulunabilirsiniz.