Gelir Belgesi Nereden Alınır, Hangi Bilgileri İçerir? Aile Gelir Durumunu Gösteren Belge Nasıl Alınır?

Aile içerisindeki kişilerin aylık olarak elde ettiği geliri gösteren belgeye aile gelir belgesi denir. Bu belgeler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından istenilir. Özellikle sosyal yardım almak isteyenler başvuruda bulunabilmek için aile hanesi toplam gelirinin istenilen miktarın altında olduğunu kanıtlamak için aile gelir belgesi almak zorundalar. Ya da TOKİ gibi ev başvurularında aile gelir belgesi istenilerek gelir durumu zayıf olan kişilere yardım edilmesi sağlanır. Aile gelir belgesi nereden alınır? Konuya ayrıntılı bakalım. İşte aile gelir belgesi formu…
Aile gelir belgesi almak isteyenler için yöntemleri adım adım anlatacağız. Öncelikle aile gelir belgesi almak için çalıştığınız kurum önemlidir. Çalıştığımız kurum ve kuruluşa göre bu belgeyi temin edebiliriz.
E-Devlet üzerinden e-bordro ile gelir belgesi alabileceğinizi söylemiştik. Devlet memurları E-Devlet aile gelir belgesi almak için şu adımları izlemelisiniz:
Aile gelir belgesi formu için çalıştığınız iş yerlerinden talep edebilirsiniz. Eğer sosyal yardım başvurusunda bulunacaksanız sosyal yardım başvurusunda bulunacağınız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için sizlere aile gelir belgesi örneği formu ekran görüntüsü verelim. Buradaki bilgiler doldurularak başvuru da bulunabilirsiniz.