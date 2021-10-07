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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Avrupalı tekstilci ‘Türkiye’ dedi

Avrupalı tekstilci ‘Türkiye’ dedi
POLONYA merkezli hazır giyim şirketi LPP, Asya-Avrupa arasındaki navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, üretiminin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini söyledi. Şirketin CFO'su Przemyslaw Lutkiewicz, Türk giyim üreticileriyle temasta olduklarını belirtti. Asya'dan gelecek yeni sezon koleksiyon ürünlerinde halihazırda üç haftalık gecikme yaşandığını belirten şirket, Asya-Avrupa rotasındaki navlun fiyatlarının 14-15 bin dolara kadar çıktığını ve maliyet baskısının arttığını söyledi.
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Avrupalı tekstilci ‘Türkiye’ dedi
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