Avrupalı tekstilci ‘Türkiye’ dedi

POLONYA
merkezli hazır giyim şirketi LPP, Asya-Avrupa
arasındaki navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, üretiminin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini söyledi. Şirketin CFO'su Przemyslaw Lutkiewicz
, Türk giyim üreticileriyle temasta olduklarını belirtti. Asya'dan gelecek yeni sezon koleksiyon ürünlerinde halihazırda üç haftalık gecikme yaşandığını belirten şirket, Asya-Avrupa rotasındaki navlun fiyatlarının 14-15 bin dolara kadar çıktığını ve maliyet baskısının arttığını söyledi.